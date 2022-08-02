Bank of America: газовый кризис в ЕС переходит к ужасному сценарию

Европейский газовый кризис набирает обороты, стран ЕС ждет нехватка топлива, а хранилища с запасами на зиму могут скоро опустеть, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.
Сообщается, что события развиваются худшим образом.
«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — уточняется в публикации.
По словам специалистов Bank of America, зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа в связи с тем, что при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточный объем газа на зиму. В этой связи власти Франции и Германии уже занялись поисками способов урегулирования поставок топлива.
Кроме того, некоторые немецкие города в рамках экономии энергии перестали подсвечивать здания и памятники.
Ранее радиостанция BNR, ссылаясь на своего репортера, сообщила, что представители деловых кругов Болгарии выступают за срочное возобновление поставок газа в соответствии с договором с «Газпром экспортом». Сообщается о требовании ассоциации организаций болгарских работодателей сделать так, чтобы необходимые объемы природного газа в ближайшие месяцы были обеспечены в стране. Кроме того, ассоциация считает необходимым установить разумные цены.