Bank of America: газовый кризис в ЕС переходит к ужасному сценарию

Европейский газовый кризис набирает обороты, стран ЕС ждет нехватка топлива, а хранилища с запасами на зиму могут скоро опустеть, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.

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Сообщается, что события развиваются худшим образом.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — уточняется в публикации.

По словам специалистов Bank of America, зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа в связи с тем, что при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточный объем газа на зиму. В этой связи власти Франции и Германии уже занялись поисками способов урегулирования поставок топлива.

Кроме того, некоторые немецкие города в рамках экономии энергии перестали подсвечивать здания и памятники.