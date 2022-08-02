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2 часа назад

В Германии пропала турбина Siemens для «Газпрома»

Секрет Фирмы

В ФРГ не могут найти турбину Siemens, предназначенную для «Газпрома».

В Германии пропала турбина Siemens для «Газпрома»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Её физическое местонахождение неизвестно», — заявил представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер.

В середине июня агрегат застрял в Канаде, где находился на ремонте. В июле канадские и германские власти договорились обойти собственные санкции, чтобы вернуть установку, её доставили самолётом в Германию. Однако после этого уже российская сторона отказалась принимать агрегат, ссылаясь на санкции.

«Её могли отправить обратно в Канаду, чтобы всё-таки оттуда доставить в Россию. Может быть, турбину повезли по старому сценарию — из Германии на пароме в Финляндию, а затем к российско-финской сухопутной границе», — рассказал «Коммерсанту» эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

Ссылаясь на необходимость ремонта оборудования для газопровода «Северный поток — 1», «Газпром» снизил поставки газа в июне до 40% от максимума. В июле этот показатель упал до 20%.

В Германии опасаются полной остановки поставок газа ближе к зиме. В этом случае Берлину придётся перейти к третьей фазе антикризисного плана — режиму экономии топлива.

«Обычным гражданам придётся перевести газовые котлы и батареи в режим максимальной экономии. Пока в некоторых административных зданиях — например, в Берлине, отключают кондиционеры, устанавливают на крыше солнечные батареи и наносят на окна светоотражающие плёнки», — говорится в заметке.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обход санкций с возвратом турбины Siemens «помог разоблачить блеф» президента РФ Владимира Путина.

«Мы никогда не верили, что сокращение поставок было вызвано техническими причинами», — сказал Шольц.

Экономика,Олаф Шольц,Игорь Юшков,Владимир Путин,Коммерсант,Газпром,
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