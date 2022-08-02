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1 час назад

В Бельгии заморозили €50,5 млрд российских активов

Газета.Ru

В Бельгии за полгода заморозили €50,5 млрд российских средств, сообщает газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.

В Бельгии назвали сумму заблокированных российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что замороженные средства принадлежат физическим лицам, компаниям и другим структурам, которые подпали под санкции Евросоюза, введенные после начала специальной военной операции России.

Накануне сообщалось, что Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов Центробанка.

12 июля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге говорил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

Ранее стало известно, что большая часть замороженных в ЕС российских активов приходится на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

Экономика,Дидье Рейндерс,Банк России,ЕС,
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