Казахстан отказался заменить Россию в поставках нефти в Европу

«У нас есть два основных направления поставок: на восток — это на Китай — в случае согласия наших партнеров на покупку объемов нефти, второе — через Каспий. Есть какие-то возможности по поставкам морским путем в Иран, но это небольшие операции, которые исторически имели место в Казахстане — до 5 миллионов тонн. Это пока затруднительно сделать, но тем не менее тоже опция», — объяснил он.