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2 часа назад

Экономист рассказал о преграде для Алжира на пути вступления в БРИКС

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Европа рассматривает Алжир в качестве альтернативного России источника поставок газа, что может послужить преградой на пути присоединения страны к БРИКС. Государству придется проявить гибкость в данном вопросе. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя заявление президента Алжира Абдельмаджида Теббуна о желании страны в стать новым членом БРИКС.

Если говорить о БРИКС, то там формальные параметры вступления в организацию не выработаны и не обозначены. В отличие, допустим, от правил вступления в Европейский союз, где надо иметь определенные показатели по дефициту бюджета, по уровню государственного долга, по платежному балансу, по устойчивости валюты и так далее. В БРИКС такого нет.

БРИКС сформировался после того, как в 2001 году британский ученый заметил, что у четырех стран - Бразилии, Индии, Китая и России - совпадают некоторые макроэкономические показатели, как то темпы роста, низкая инфляция и так далее. Он заметил 4-5 общих признаков и объединил эти страны в соответствующую группы. Англичане любят это делать. Позже заметили, что и у Южной Африки схожие показатели, все это превратилось в БРИКС. Это объединение, основанное на общности целей, на общности взглядов касательно дальнейшего направления развития, на общности взглядов по отношению к традиционным рыночным отношениям. Но формализации этих условий нет, тем более те показатели, по которым произошла такая экспертная группировка, сейчас в известной степени разрыхлились, хотя общность целей осталась. Более того, если некоторое время БРИКС держался на каких-то идеологических установках и на общности целей, то сейчас уже появляются более реальные точки опоры. Это связано с тем, что центр мирового развития сейчас перемещается в восточную часть земного шара. Это не означает, что Запад будет каким-то образом "загнивать", здесь речь идет только о соотношении, о том, что Восток будет развиваться более динамично. И тут БРИКС дает основания для того, чтобы, реализуя общность этих самых целей, двигаться вперед.

Мы видим, что к БРИКС периодически выражают желание присоединиться разные страны - и Аргентина, и Иран, сейчас Алжир. Есть целый ряд стран, которые пытаются формализовать свою причастность к восточной зоне развития и на основе координации совместных усилий, координации движения внешнеэкономической политики попытаться получить для себя определенные преференции в плане экономического развития.

У Алжира еще со времен социалистического лагеря есть тесные связи с Россией. Они достаточно плодотворны и для Алжира, и для России. Но, конечно, Алжиру придется преодолеть определенные сложности, связанные с тем, что Европа рассматривает страну в качестве альтернативного источника поставок газа для себя вместо России. Сейчас на долю Алжира в общеэнергетическом балансе Европы выпадает около 12-13% газа. И понятно, что тут Алжиру придется проявить определенную гибкость. Но вместе с тем это подчеркивает то, что восточный центр притяжения настолько силен, что он даже отрывает Алжир от его европейского рынка. Тяга к Востоку оказывается более сильной , чем ориентация Алжира на Европу, которая складывалась до сих пор.

Алжир притягивает в Востоку и то, что он рассматривает Россию в качестве поставщика продовольственной продукции, потому что Россия сейчас наиболее стабильна в этом плане, выступает как экспортер зерновых, в том числе для Алжира. А этой стране важнее иметь источник поставок продовольствия, нежели экспортную составляющую, связанную с газом. Алжир найдет, куда продать газ, это от него никуда не денется. А вот собственная продовольственная безопасность для Алжира намного важнее, потому что мы видим, что угроза голода и продовольственных осложнений вполне реальна.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Объединение БРИКС, в которое в настоящий момент входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.

Экономика,Михаил Беляев,БРИКС,ЕС,
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