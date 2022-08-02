Экономист рассказал о преграде для Алжира на пути вступления в БРИКС

Европа рассматривает Алжир в качестве альтернативного России источника поставок газа, что может послужить преградой на пути присоединения страны к БРИКС . Государству придется проявить гибкость в данном вопросе. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев , комментируя заявление президента Алжира Абдельмаджида Теббуна о желании страны в стать новым членом БРИКС.

Объединение БРИКС, в которое в настоящий момент входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.