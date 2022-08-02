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14 минут назад

Производство оливкового масла оказалось под угрозой

Lenta.ru

Жара, обрушившаяся на Испанию этим летом, угрожает сократить производство оливкового масла у крупнейшего в мире его экспортера, пишет Bloomberg.

Производство оливкового масла оказалось под угрозой
Фото: ReutersReuters

«Если в ближайшие недели не будет понижения температуры или дождей, урожай оливок в этом году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие», — сказал министр сельского хозяйства страны Луис Планас.

По его словам, снижение поставок оливкового масла из Испании, на которую приходится почти половина мирового производства, а также продолжающиеся перебои с его поставками из Украины, будут поддерживать высокие цены на масла.

Цены на рафинированное оливковое масло испанского производителя Jaen выросли в июне на 8,3 процента по сравнению с предыдущим урожаем. И в целом мировые цены на продовольствие приближаются к рекордным уровням. Общее производство зерна в Испании, включая кукурузу, пшеницу и ячмень, может упасть на 13 процентов в этом году до 17,5 миллиона тонн в результате высоких температур.

По данным Министерства сельского хозяйства США, мировое производство оливкового масла сократится на 11 процентов до 2,9 миллиона метрических тонн в сезоне 2022/2023.

Из-за логистических трудностей и проблем с проведением расчетов цены на импортные товары для россиян будут расти, даже несмотря на снижение курса валют, сказал ранее экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.

Экономика,Леонид Холод,
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