Стороны ОПЕК+ обсудят вопрос увеличения добычи нефти

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о готовности участников сделки ОПЕК+ обсуждать увеличение добычи нефти. На брифинге перед очередным заседанием он объяснил, что в последнее время стал актуальным вопрос, как не перегреть спрос, передает ТАСС.

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Глава ведомства назвал цену на нефть в районе 100 долларов за баррель «очень хорошей», но с учетом того, что в постковидное время выросла потребность в нефти, а также на фоне «глобальных ситуаций», регулирование могут изменить.

По его мнению, участники сделки посмотрят, как будет складываться ценообразование, чтобы понять, продлевать сделку об ограничении добычи или перейти к новому формату.

Увеличение добычи нефти ОПЕК+ может поспособствовать стремлению западных стран ограничить доходы от продажи нефти, с помощью которых финансируются действия российских войск на территории Украины.

В частности, на этом в переговорах с Саудовской Аравией, ключевым членом ОПЕК, настаивают США. В середине июля с визитом королевство посетил глава Белого дома Джо Байден. На пресс-конференции по итогам встречи с руководством королевства он отметил, что США ожидают увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели», поскольку Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса».