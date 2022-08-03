В Германии призвали покончить с санкциями против России

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла назвал единственный способ избежать энергетической катастрофы. Об этом сообщает издание Freie Welt.
«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока-2" не должен быть табу», — сказал он.
Хрупалла раскритиковал план властей ФРГ по распределению газа, который вступит в силу в октябре текущего года. Он отметил, что на потребителей не следует перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которые вынуждены закупать дорогие альтернативы газу из России.
Ранее члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за санкций против России. По их словам, антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест.