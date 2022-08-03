В Германии призвали покончить с санкциями против России

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока-2" не должен быть табу», — сказал он.

Хрупалла раскритиковал план властей ФРГ по распределению газа, который вступит в силу в октябре текущего года. Он отметил, что на потребителей не следует перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которые вынуждены закупать дорогие альтернативы газу из России.