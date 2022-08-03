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53 минуты назад

В Молдавии нашли замену российскому газу

Лера Букина

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну рассказал, что могло бы стать альтернативным источником энергии для республики. По его словам, речь идет о древесине ивы. С соответствующим заявлением Спыну выступил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Молдавия нашла неожиданную замену российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что ивы представляют собой источник биомассы. Из нее можно сделать другое топливо, которое пригодится

государственным учреждениям или гражданам, указал министр. Однако в связи с отсутствием в настоящее время ив рассчитывать на получение источника энергии прямо сейчас не стоит – выращивание займет несколько лет.

Ранее Спыну сообщил о планах Молдавии снизить потребление газа зимой минимум на 15%. По его словам, это позволит сгладить эффект энергокризиса при уменьшении российской стороной поставок топлива.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал закупочную цену природного газа, поставляемого в Республику Молдова по условиям контракта с ПАО «Газпром». Так, она должна составить для АО компании $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

Также в июле российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Молдавии не расплатились с РФ за топливо, так как рассчитывают на поблажки.

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