Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил за запуск «Севпотока-2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер на фоне непростой ситуации с энергоснабжением Германии в интервью газете Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2».

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По его словам, запуск газопровода стал бы самым простым решением в сложившейся ситуации.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заявил Шредер.

Издание Der Spiegel сообщало, что 27 июня бывший канцлер посещал Москву для участия в переговорах по энергетике. По информации газеты, в центре переговоров с Шредером якобы фигурируют поставки газа через «Северный поток — 1».