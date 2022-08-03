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1 час назад

ЕС рекомендует импортерам прописывать отсутствие нефти из РФ в поставках

Парламентская газетаиещё 3

Евросоюз рекомендует импортерам прописывать в контрактах пункт об отсутствии примесей российской нефти в своих поставках на территорию ЕС. Об этом говорится в официальном журнале сообщества.

ЕС дал импортерам рекомендацию по российской нефти
Фото: ReutersReuters

В сообщении поставщиков предупреждают об ответственности за гарантию отсутствия примесей нефти и нефтепродуктов российского происхождения, даже если они составляют меньшую часть товара. Импортерам придется доказывать происхождение продукта документально, в том числе с использованием результатов химических анализов.

В документе также говорится о выборочных проверках поставок черного золота. При этом в случае выявления примесей российской нефти будет запрещен ввоз в ЕС всей партии продукции. Европейское эмбарго на закупки нефти в РФ начинает действовать в декабре текущего года.

США и Евросоюз ввели эмбарго на закупку нефти из-за спецоперации на Украине. При этом ЕС пришлось вывести из-под санкционного режима поставки черного золота из РФ по трубопроводам и сделать исключение для Болгарии, Венгрии, Хорватии и Словакии, зависимость которых от энергоресурсов из России крайне велика.

Экономика,Совет Европы,ЕС,
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