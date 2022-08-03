ЕС дал импортерам рекомендацию по российской нефти

Евросоюз рекомендует импортерам прописывать в контрактах пункт об отсутствии примесей российской нефти в своих поставках на территорию ЕС. Об этом говорится в официальном журнале сообщества.

Фото: Reuters Reuters

В сообщении поставщиков предупреждают об ответственности за гарантию отсутствия примесей нефти и нефтепродуктов российского происхождения, даже если они составляют меньшую часть товара. Импортерам придется доказывать происхождение продукта документально, в том числе с использованием результатов химических анализов.

В документе также говорится о выборочных проверках поставок черного золота. При этом в случае выявления примесей российской нефти будет запрещен ввоз в ЕС всей партии продукции. Европейское эмбарго на закупки нефти в РФ начинает действовать в декабре текущего года.