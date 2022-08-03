Болгария надеется на возобновление «Газпромом» поставок

Компания "Булгаргаз" ведет переписку с "Газпромом" о возможности восстановлении поставок голубого топлива. Об этом в среду в интервью телеканалу NOVA сообщил председатель совета директоров компании "Булгаргаз" Иван Топчийски.
"Несмотря на то, что в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Это вариант, который еще не закрыт. Речь идет о договоре, который мы имеем до конца года. Теоретически возможно, что российская сторона изменит свои условия. Мы не закрываем страницу, достаточно иметь гарантии, что нет рисков для "Булгаргаза" при изменении условий договора", - сообщил Топчийски, уточнив, что в июле также состоялся телефонный разговор с представителями российской компании.
Менеджер признал, что в Болгарии развивается газовый кризис, а цены на газ в августе увеличатся на 60%.
"Предложение об увеличении стоимости газа на 60% за август уже внесено [в Комиссию по энергетическому и водному регулированию]. Цифра очень высока, единственная хорошая новость, что это происходит в августе, когда традиционно отмечается самое низкое потребление газа", - сообщил он.
Отвечая на вопросы, Топчийски сообщил, что на данный момент стране на зимний сезон не хватает около 40% газа, а возможности увеличить поставки за счет сжиженного газа и газа из Азербайджана в краткосрочной перспективе нет. На данный момент достигнута договоренность о разгрузке лишь одного американского танкера в октябре, свободных слотов для остальных шести судов, о которых, как утверждается, договорилось правительство Кирила Петкова, нет.
В июле газ в Болгарии стоил 186,17 левов без дополнительных платежей (около €95,34) за МВт·ч., а в августе должна увеличиться до 297,89 левов (около €148,95) без дополнительных платежей.