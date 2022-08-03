Болгария надеется на возобновление «Газпромом» поставок

"Несмотря на то, что в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Это вариант, который еще не закрыт. Речь идет о договоре, который мы имеем до конца года. Теоретически возможно, что российская сторона изменит свои условия. Мы не закрываем страницу, достаточно иметь гарантии, что нет рисков для "Булгаргаза" при изменении условий договора", - сообщил Топчийски, уточнив, что в июле также состоялся телефонный разговор с представителями российской компании.