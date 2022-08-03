Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. Такой вариант развития событий допустил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — описал он ситуацию.

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с осени из-за отказа литовского банка от работы с Россией, сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он объяснил, что нежелание работать с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты российской железной дороги.