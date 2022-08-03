Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

Lenta.ruиещё 2

Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. Такой вариант развития событий допустил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — описал он ситуацию.

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с осени из-за отказа литовского банка от работы с Россией, сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он объяснил, что нежелание работать с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты российской железной дороги.

Банк Литвы сообщил о прекращении обслуживания калининградского транзита

Литовский Шяуляй банк, обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября.

Экономика,Антон Алиханов,РЖД,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители