США и Китаю предрекли новый раунд экономической войны

Провокационный визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, с высокой долей вероятности, вызовет новый раунд экономической войны США и Китая, убежден политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Китаист Василий Кашин заявил, что также в ближайшие недели стоит ожидать введения все большего количества экономических санкций против Тайваня. Свое мнение специалисты озвучили в разговоре с «Лентой.ру».

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После визита Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин приостановил поставки песка на остров, а также заявил о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.

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Обострение торговой войны США и Китая

Визит Пелоси уже вызвал обострение, Китай, с одной стороны, ограничивает поставки ряда товаров на Тайвань, а, с другой стороны, инвестиционную активность США, хотя с момента приземления спикера американской Палаты прошло меньше суток, отметил Мендкович. «По всей видимости, за этим могут последовать новые меры, при чем более широкого спектра», — предположил он.

«Тайвань и Китай, несмотря на сложные политические отношения, взаимодействуют на уровне экономики. В том числе, имеет место кооперация через третьи страны по вопросам микроэлектроники, и, по всей видимости, сейчас это сотрудничество оказывается под ударом», — поделился политолог.

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба

Должен подчеркнуть, что здесь ключевой вопрос не только и не столько ограничений против Тайваня, но и обострения торговой войны США и Китая, которая в новых условиях может стать гораздо более серьезной, чем это было в 2018 году.

Развитие кризиса

«Я считаю, что мы находимся на раннем этапе развития кризиса», — заявил китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его прогнозам, в ближайшее время Китай будет идти по пути введения экономических санкций против Тайваня и, возможно, отдельных мер, направленных против США, а также проведения крупномасштабных учений, призванных затруднить Тайваню жизнь: функционирование экономики, транспорта и так далее.

Василий Кашин, китаист

Эти мероприятия будут идти по нарастающей, наверное, в течение ближайших недель.

«Дальнейшее развитие этого процесса будет зависеть от действий других сторон, того, как на это будут реагировать Тайвань и США, какие будут заявления, какие будут шаги, и, конечно, о того, какие сейчас будут ставить перед собой цели китайцы», — высказался Кашин.

Визит Пелоси

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси, собиравшейся с визитом на Тайвань. Он заявил, что если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Самолет Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа. На следующий день американский политик провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Пелоси связала «большую шумиху» вокруг визита на Тайвань со своей должностью — она занимает третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов. Кроме того, она объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой. Также после визита Пелоси на Тайвань в ведомстве назвали воссоединение Китая с островом исторической неизбежностью, а также допустили военный сценарий.