Шольц призвал отказаться от закрытия немецких АЭС на фоне энергокризиса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за отказ от закрытия трех последних немецких АЭС, которое ожидалось до конца 2022 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.
«Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли. Но это могло бы иметь смысл, так как уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика. И эту ситуацию мы должны принять во внимание, наряду с другими вопросами этого стресс-теста», — подчеркнул глава кабмина.
Решение отказаться от производства ядерной энергии на территории Германии до 2022 года было принято в 2011 году властями ФРГ. Но Европа сейчас рискует столкнуться с масштабным энергокризисом в связи с сокращением поставок газа из РФ.
Так, в стране началось обсуждение продления работы АЭС.
Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не принимает идею использования «Северного потока — 2» для того, чтобы обеспечить Европу газом. Он указал на наличие у России других возможностей для поставок.