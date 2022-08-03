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1 час назад

Принят седьмой пакет антироссийских санкций

Елена Прошина

Согласно постановлению Федерального совета Швейцарии был принят седьмой пакет санкций ЕС против России. В него входит эмбарго на поставки золота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ)», – говорится на сайте ведомства.

Напомним, что ранее глава государственного секретариата Швейцарии по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш подняла вопрос о введении возможных санкций против Китая. Она заявила, что в случае вторжения КНР на Тайвань со стороны Евросоюза будут введены очень суровые санкции, даже более жесткие, чем санкции, принятые против РФ.

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