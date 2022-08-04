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2 часа назад

Прокачку казахстанской нефти в Россию снова ограничили

Секрет Фирмы

Международная компания с российским и казахстанским участием «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (КТК-Р) сократила прокачку нефти в Россию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей фирмы. Причиной ограничений там назвали ремонт на трубопроводе, который идёт от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.

Прокачку казахстанской нефти в Россию снова ограничили
Фото: cpc.rucpc.ru

Сроки восстановления прежних объёмов прокачки топлива в КТК не озвучили. Там пообещали сообщить, когда ситуация наладится.

В конце мая 2022 года две станции прокачки в казахстанском городе Атырау отключили от энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Они возобновили работу в штатном режиме только 30 июля.

В начале июля суд в Новороссийске приостановил деятельность КТК на 30 суток из-за выявленных Ространснадзором экологических нарушений. Это произошло после крупной техногенной аварии на морском терминале КТК под Новороссийском.

Вскоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать способы поставок нефти на экспорт в обход России. Он предложил сделать одним из приоритетных Транскаспийский маршрут, который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Экономика,Ространснадзор,
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