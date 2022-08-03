В России вновь снизились цены

Росстат подсчитал, что дефляция (снижение цен) в стране с 23 июля по 1 августа составила 0,14%. В сообщении на официальном сайте ведомства говорится, что за 10 дней плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,9%, куриные яйца — на 1,1%, соль — на 0,9%. Пшено теперь стоит меньше на 0,8%, а гречневая крупа — на 0,6% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. При этом с начала года цены в России выросли на 11,16%.

За 10 дней подешевел картофель — на 7,8%, свёкла — на 7,1%, морковь — на 6,1%, капуста — на 5,2%, бананы — на 4,3%, огурцы — на 4,1%, помидоры — на 2,5%, яблоки — на 2,1%, лук — на 1,4%.

В это же время с 23 июля по 1 августа из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали 15 наименований, но некоторые совсем незаметно — в пределах 0,01–0,06%.

Сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания (+0,65%), баранина (+0,47%), шоколадные конфеты (+0,43%). Также выросли в цене чай (+0,34%), говядина (+0,26%), печенье и рыба (на 0,17%) и впервые за несколько месяцев подорожал сахар (на 0,16%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали шампуни — на 0,89%, зубные пасты — на 0,6%, спички — на 0,44%, пелёнки для новорождённых — на 0,32%, туалетное мыло — на 0,24% и туалетная бумага — на 0,19%.

Одновременно с этим цены на детские подгузники опустились на 0,3%, сухие корма для домашних животных подешевели на 0,2%, а стиральные порошки — на 0,1%.

Росстат фиксирует дефляцию с начала июля. На неделе со 2 по 8 июля цены снизились на 0,03%, с 9 по 15 июля — на 0,17%, с 16 по 22 июля — на 0,08% по сравнению с предыдущими семью днями.