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59 минут назад

В ООН работают над снятием препятствий экспорту  из России

Елена Прошина

ООН работает над снятием экспортных препятствий в области продовольствия и удобрений из РФ. Об этом заявила генсек Конференции организации по торговле Ребека Гринспен.

В ООН работают над снятием препятствий экспорту из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ее слова приводит ТАСС.

Гринспен отметила, что, в частности, ООН стараются устранить препятствия в сфере финансов, страхования и транспортировки. По ее словам, в организации заинтересованы в наращивании экспорта российского продовольствия и удобрений, а также в возвращении интереса к этому частного бизнеса. Однако в реализации данного плана все еще остаются «узкие места», добавила Гринспен.

Она обратила внимание на то, что США и Евросоюз уже предоставили некоторые разъяснения относительно введенных санкций. И это, по ее мнению, поспособствует понимаю частным сектором условий, при которых он сможет реализовывать свою деятельность и коммерческие проекты в области экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

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