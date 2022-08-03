В ООН работают над снятием препятствий экспорту  из России

ООН работает над снятием экспортных препятствий в области продовольствия и удобрений из РФ. Об этом заявила генсек Конференции организации по торговле Ребека Гринспен.

Ее слова приводит ТАСС.

Гринспен отметила, что, в частности, ООН стараются устранить препятствия в сфере финансов, страхования и транспортировки. По ее словам, в организации заинтересованы в наращивании экспорта российского продовольствия и удобрений, а также в возвращении интереса к этому частного бизнеса. Однако в реализации данного плана все еще остаются «узкие места», добавила Гринспен.