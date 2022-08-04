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2 часа назад

Япония оценила важность проекта «Сахалин-2»

Лера Букина

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил о важности проекта «Сахалин-2». Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, передает ТАСС.

Япония заявила о своих интересах в проекте «Сахалин-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проект "Сахалин-2" является важным с точки зрения электроэнергии и стабильных поставок газа», - отметил он.

Напомним, что на данный проект приходится около 8% японского импорта сжиженного природного газа (СПГ).

По словам Мацуно, правительство совместно с бизнесом решит вопрос, связанный с сохранением японского участия в проекте. Это, как отметил он, позволит защитить интересы компаний страны и обеспечить стабильные поставки ресурсов.

При этом Мацуно указал на важность диверсификации поставок энергоресурсов и необходимость сократить зависимость в этом вопросе от российской стороны.

Ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда сообщил о желании страны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

В России во вторник, 2 августа, было подписано

постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта «Сахалин-2» с регистрацией в Южно-Сахалинске.

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