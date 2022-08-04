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1 час назад

The American Conservative: США движутся к национальному банкротству

Газета.Ruиещё 2

Соединенные Штаты не смогут лидировать в мировой политике из-за риска национального банкротства. Об этом сообщает American Conservative.

The American Conservative: США движутся к национальному банкротству
Фото: ReutersReuters

По словам автора статьи, президент США Джо Байден не может насытиться вмешательством страны по всему миру, словно алкоголик. Он втянул США в «опасную опосредованную войну против России, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением».

«Где бы он взял деньги, необходимые для такого количества конфликтов? США движутся к национальному банкротству», — сказано в материале.

Также отмечается, что Соединенные Штаты слишком много помогают другим странам в финансовой и военной сфере, однако вместе с тем забывают и о своих гражданах.

«Надвигающийся долговой кризис будет иметь, по крайней мере, одну положительную сторону: заставить американцев окончательно переосмыслить внешнюю политику США», — заключил автор.

Ранее The Guardian писал, что политика западных государств в отношениях Украины и Тайваня выглядит как заигрывание с катастрофой. По мнению обозревателя издания Саймона Дженкинса, действия США и их союзников демонстрируют «стратегическую двусмысленность» в обоих случаях.

24 июля экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк заявлял, что власти США сами загоняют себя в тупик из-за санкционной политики в отношении России, которая приводит к подорожанию энергоносителей.

Экономика,Ричард Блэк,Джозеф Байден,
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