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1 час назад

Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. В него вошли более 150 мероприятий, общий объем финансирования - почти 1,8 трлн рублей, сообщается в четверг на сайте кабмина.

Мишустин утвердил план развития Северного морского пути
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути - важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Всего в плане - более 150 мероприятий, указали в правительстве.

"Общий объем финансирования мероприятий плана - почти 1,8 трлн рублей", - следует из сообщения.

В план по развитию Севморпути вошли мероприятия по созданию ледоколов.

"Отдельный раздел плана посвящен созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавили в кабмине, предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащению арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолетами.

"Также будет создана арктическая спутниковая группировка, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства и позволит оценивать изменения климата", - отмечается в сообщении.

Экономика,Михаил Мишустин,
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