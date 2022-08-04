Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. В него вошли более 150 мероприятий, общий объем финансирования - почти 1,8 трлн рублей, сообщается в четверг на сайте кабмина.

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"Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути - важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Всего в плане - более 150 мероприятий, указали в правительстве.

"Общий объем финансирования мероприятий плана - почти 1,8 трлн рублей", - следует из сообщения.

В план по развитию Севморпути вошли мероприятия по созданию ледоколов.

"Отдельный раздел плана посвящен созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавили в кабмине, предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащению арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолетами.