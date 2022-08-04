«Гротескная жадность»: генсек ООН пристыдил нефтегазовые компании

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран обложить налогом «чрезмерные доходы» от нефти и газа, так как сейчас весь мир борется с энергетическим кризисом. Также, по его словам, необходимо наращивать и диверсифицировать цепочки поставок сырья и технологий возобновляемой энергетики, устраняя бюрократическую волокиту вокруг энергетического перехода.

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«Для нефтегазовых компаний аморально получать рекордные прибыли от этого энергетического кризиса за счёт беднейших людей и государств и ценой огромных потерь для климата», — заявил Гутерриш.

Он добавил, что прибыли этих компаний, которые только в первом квартале 2022 года составили порядка $100 млрд, следует обложить налогом и направить средства на поддержку уязвимых сообществ.

«Эта гротескная жадность бьёт по самым бедным и незащищённым слоям населения всего мира, разрушая при этом наш единственный дом», — отметил Гутерриш.

По словам генсека ООН, энергетический кризис особенно опасен для небогатых стран. «Многие развивающиеся страны, утопающие в долгах, не имеющие доступа к финансированию и пытающиеся оправиться от пандемии COVID-19, могут оказаться на грани. Мы уже видим признаки возможной волны экономических, социальных и политических потрясений, которые не оставят равнодушной ни одну страну», — подчеркнул чиновник.