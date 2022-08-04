ЦБ намерен ускорить девалютизацию

Банк России будет содействовать ускорению девалютизации, вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах", - сказано там.

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)", - сообщается в докладе.

В нем также отмечается, что аналогичные рекомендации правительства РФ могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки - включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран.