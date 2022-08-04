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36 минут назад

ЦБ намерен содействовать ускорению девалютизации

ТАССиещё 1

Банк России будет содействовать ускорению девалютизации, вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро, говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ намерен ускорить девалютизацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах", - сказано там.

Также регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)", - сообщается в докладе.

В нем также отмечается, что аналогичные рекомендации правительства РФ могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки - включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран.

Регулятор не исключает, что могут потребоваться новые меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора.

Экономика,Банк России,Правительство РФ,
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