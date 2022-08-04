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2 часа назад

ЦБ займется сокращением операций банков в долларах и евро

Лера Букина

Центробанк будет оказывать содействие в ускорении девалютизации в РФ и принимать дополнительные меры для того, чтобы операции кредитных организаций в долларах и евро сокращались. Об этом сообщил регулятор.

«Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер, направленных на сокращение проведения банками операций в «токсичных» валютах», — отмечается в сообщении.

Девалютизации банковских балансов может в большей степени способствовать вытеснение «токсичных» валют из расчетов в российской внешней торговле, указали в Банке России.

Регулятор отметил важность в создании условий для перехода к использованию национальных валют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах. Благодаря такому подходу различные риски, связанные с санкциями Запада, сократятся, считает ЦБ.

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Ранее сообщалось, что государство может начать контролировать курс российской валюты и оказывать влияние на доллар. Соответствующий механизм разрабатывают Банк России и Минфин. Эксперты, опрошенные Ura.ru, отметили, что именно с этой целью к торгам на Московской бирже возобновили допуск иностранных игроков. Так, возобновится арбитраж – без этого условия управлять курсами валют нельзя.

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