Центробанк будет оказывать содействие в ускорении девалютизации в РФ и принимать дополнительные меры для того, чтобы операции кредитных организаций в долларах и евро сокращались. Об этом сообщил регулятор.
«Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер, направленных на сокращение проведения банками операций в «токсичных» валютах», — отмечается в сообщении.
Девалютизации банковских балансов может в большей степени способствовать вытеснение «токсичных» валют из расчетов в российской внешней торговле, указали в Банке России.
Регулятор отметил важность в создании условий для перехода к использованию национальных валют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах. Благодаря такому подходу различные риски, связанные с санкциями Запада, сократятся, считает ЦБ.
Ранее сообщалось, что государство может начать контролировать курс российской валюты и оказывать влияние на доллар. Соответствующий механизм разрабатывают Банк России и Минфин. Эксперты, опрошенные Ura.ru, отметили, что именно с этой целью к торгам на Московской бирже возобновили допуск иностранных игроков. Так, возобновится арбитраж – без этого условия управлять курсами валют нельзя.