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1 час назад

Киев потребовал семикратное возмещение «ущерба от спецоперации»

Ura.Ruиещё 2

Киев в качестве компенсации потребовал 750 млрд долларов за «причиненный ущерб от российской спецоперации» на Украине. Соответствующий отчет подготовили специалисты Киевской школы экономики.

Киев потребовал семикратное возмещение «ущерба от спецоперации»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«По состоянию на 1 августа 2022 года сумма ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и объектов инфраструктуры (в денежном выражении) достигла не менее 108,3 млрд долларов. […] По оценке Правительства, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 млрд долларов», — написано в аналитическом материале Киевской школы экономики. Так, 75 млрд долларов планируется потратить на строительство жилья, 42 млрд долларов — на инфраструктуру, а оставшиеся средства хотят направить на развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти планируют заключить со странами-партнерами меморандум, закрепляющий их намерения по восстановлению регионов страны. По мнению Шмыгаля, это позволит «перенести вопросы с политической плоскости на уровень конкретики, технической документации проектов, четких планов».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

Экономика,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,
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