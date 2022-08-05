Киев потребовал семикратное возмещение «ущерба от спецоперации»

«По состоянию на 1 августа 2022 года сумма ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и объектов инфраструктуры (в денежном выражении) достигла не менее 108,3 млрд долларов. […] По оценке Правительства, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 млрд долларов», — написано в аналитическом материале Киевской школы экономики. Так, 75 млрд долларов планируется потратить на строительство жилья, 42 млрд долларов — на инфраструктуру, а оставшиеся средства хотят направить на развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий.