Dir.bg: в Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях

Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится расплачиваться за него рублями. Об этом в статье для портала Dir.bg заявил аналитик Виктор Стефанов.

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Отмечается, что власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях.

По словам Стефанова, «если что-то в этом каскаде операций пойдёт не так, «Газпром экспорт» запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещён».

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома», контракт действителен до конца текущего года.

Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.