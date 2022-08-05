Канадский министр вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной

Канадский министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной. Его слова передает Bloomberg.

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Так, Уилкинсон не согласился с точкой зрения Киева, который выступал против того, чтобы вернуть российскую турбину для «Северного потока». По его словам, транзит газа через Украину не устраивает Канаду из-за недостаточной пропускной способности. К такому выводу он пришел, обсуждая вопрос с техническими экспертами Международного энергетического агентства, а также официальными лицами ЕС и Германии. Поставки через территорию Украины будут «значительно меньше», чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности, добавил он.

Кроме того, существуют риски, связанные с военными действиями, а также то, что Россия может сократить прокачку и через Украину, отметил Уилкинсон.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что на данный момент через Украину проходит больше газа, чем по «Северному потоку».

«Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию», — заявила она.