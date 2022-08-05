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38 минут назад

Минэкономразвития ожидает роста безработицы осенью

Парламентская газетаиещё 5

Осенью может произойти рост безработицы относительно текущих показателей в 3,9 процента. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания по поддержке экономики в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Глава МЭР сообщил о грядущем росте безработицы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решетников напомнил, что в России второй месяц подряд сохраняется рекордно низкий показатель безработицы — 3,9 процента. В то же время в некоторых отраслях и на некоторых предприятий наблюдается рост неполной занятости — это индикаторы, за которыми нужно внимательно следить, добавил он.

«Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

По его словам, отечественные предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы и ищут режимы работы, позволяющие сохранять полную занятость. Помимо того, на поддержку предприятий был направлен значительный объем средств, многие механизмы модифицированы для поддержания рабочих мест, заключил Решетников.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на встрече с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым заявила, что уход иностранных компаний из России и нарушение цепочек поставок стали основной причиной роста безработицы в стране.

Экономика,Антон Котяков,Галина Карелова,Максим Решетников,Минэкономразвития,Совет Федерации,
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