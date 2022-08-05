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26 минут назад

В Швеции предупредили о рекордно высоких ценах на энергию зимой

ТАСС

Эксперты консультационной компании Merlin & Metis предупреждают о том, что предстоящая зима с высокими ценами на электричество может серьезно сказаться на кошельках жителей Швеции. Об этом в пятницу сообщает газета Svenska Dagbladet.

Шведов предупредили о рекордно высоких ценах на энергию зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам аналитика энергетического рынка Кристиана Холтса, в период с октября по март для владельцев вилл с энергопотреблением в 13 тыс. кВт ч в районе Стокгольма расходы на электричество могут возрасти более чем в два раза и вместо обычных 20 тыс. крон ($2,13 тыс.) составить 70 тыс. крон ($7,5 тыс.).

Расчет делается с учетом подорожания кВт ч на 3 кроны ($0,32) плюс 25% НДС. Для жителей юга страны, входящего в четвертую ценовую зону, подорожание может оказаться еще больше. Всего в Швеции четыре ценовых зоны.

Ценообразование привязано к континентальной Европе, особенно в отношении третьей и четвертой зон. На севере королевства, в первой и второй зонах, энергопотребление будет обходиться значительно дешевле.

"Если взглянуть на сегодняшние цены на электричество, то можно быть уверенным, что зимой они будут высокими, если не произойдет чего-то неожиданного", - считает главный стратег оператора энергосетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгорд.

Холтс призывает к экономии. "Можно сэкономить электроэнергию, снизив температуру в доме. Часто бывает очень важно понизить температуру на градус или два. Также можно дополнительно утеплить [дом] и заменить старые холодильники и морозильники", - советует он.

Экономика,
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