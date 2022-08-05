В Польше спрогнозировали трехкратный рост цен на газ

Польский топливный концерн ORLEN заявляет, что по итогам 2022 года цены на газ могут вырасти в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает финансовый портал Bankier.pl.

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Компания также прогнозирует, что нефть марки Brent будет стоить не больше 115 долларов за баррель. Кроме того, в 2,6 раза подорожает электроэнергия. ORLEN называет причиной роста беспрецедентные цены на газ и уголь из-за обострившегося геополитического кризиса и высокую стоимость квот на вредные выбросы.

Концерн отмечает, что обстановка на газовом рынке ухудшилась из-за «политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через [трубопровод] "Северный поток"». Еще больше усложнить ситуацию может «желание [России] ограничить потребление газа в странах ЕС».