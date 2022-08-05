Путин назвал «Турецкий поток» важнейшей газовой артерией в Европу

Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, сообщает РИА Новости.
По его словам, «Турецкий поток» работает исправно, без сбоев.
Глава государства заявил об этом на встрече с турецким коллегой. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком формате в Сочи.
Также Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество.