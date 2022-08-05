Путин назвал «Турецкий поток» важнейшей газовой артерией в Европу

Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, «Турецкий поток» работает исправно, без сбоев.

Глава государства заявил об этом на встрече с турецким коллегой. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком формате в Сочи.

Также Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей.