Совет ЕС утвердил в пятницу решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования. Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.