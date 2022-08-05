Совет ЕС утвердил в пятницу решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования. Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.
"Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", - говорится в документе.
В нем уточняется, что Совет также "уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в ЕС".