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30 минут назад

Совет ЕС утвердил решение сократить потребление газа в ЕС на 15%

ТАСС

Совет ЕС утвердил в пятницу решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования. Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", - говорится в документе.

Евросоюз достиг соглашения по сокращению спроса на газ

В нем уточняется, что Совет также "уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в ЕС".

Экономика,Совет Европы,ЕС,
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