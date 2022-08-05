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46 минут назад

Стало известно о страхе Болгарии платить за газ в рублях

Елена Прошина

Власти Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях, но понимают, что не смогут обходиться без него. Такое мнение в своей статье для портала Dir.bg высказал Виктор Стефанов.

Стало известно о страхе Болгарии платить за газ в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что на данный момент произвести оплату за российский газ можно, открыв валютный и рублевый счет в Газпромбанке. Сначала деньги поступают на первый, затем банк продает их на Мосбирже и зачисляет на второй, добавил Стефанов.

При этом, по его мнению, данная схема несет в себе дополнительные риски для покупателей, потому что если хоть что-то пойдет в ней не так, «Газпром экспорт» прекратит поставки.

При этом ранее в ЦБ РФ заверяли, что нарушения платежей,

вызванные сделками Газпромбанка, не приведут к запрету на экспорт, если покупатель «добросовестно» и в соответствии с правилами произвел своевременную оплату в рублях.

Экономика,Банк России,Газпромбанк,Газпром,Московская биржа,
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