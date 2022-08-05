Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате поставок российского газа в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Новак отметил, что такой шаг означает новый этап развития денежно-финансовых отношений между странами.

«Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – рассказал вице-премьер.

Александр Новак также добавил, что переход на национальные валюты будет происходить постепенно, по этой причине на первом этапе только часть поставок будет оплачиваться в рублях.