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1 час назад

Россия и Турция договорились об оплате газа в рублях

Елена Прошина

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате поставок российского газа в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новак отметил, что такой шаг означает новый этап развития денежно-финансовых отношений между странами.

«Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – рассказал вице-премьер.

Александр Новак также добавил, что переход на национальные валюты будет происходить постепенно, по этой причине на первом этапе только часть поставок будет оплачиваться в рублях.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

Экономика,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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