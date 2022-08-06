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1 час назад

Bloomberg: Крепкий рубль стал "головной болью" для оставшихся в России иностранных банков

Российская Газета

Российские подразделения иностранных банков с конца февраля резко выросли в цене из-за сильно укрепившегося рубля. Это сделало практически невозможным продажу их активов в РФ, и теперь это "головная боль" для зарубежных банкиров, пишет финансовый колумнист агентства Bloomberg Пол Дэвис, ранее работавший репортером в The Wall Street Journal и Financial Times. По его наблюдениям, крупные иностранные банки стараются сокращать операции в России, однако это не сильно помогает сбросить стоимость активов для поиска инвестора.

Крепкий рубль стал "головной болью" для иностраннцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, например, Citigroup (владеет Ситибанком) от окончательного ухода из России все еще может потерять около двух миллиардов долларов. Raiffeisen Bank International (владеет Райффайзенбанком), несмотря на сокращение кредитования в России на 22 процента во втором квартале этого года, столкнулся с ростом стоимости своих актов на 3,1 миллиарда евро. UniCredit SpA (владеет Юникредит банком) также сократил кредитование в РФ, но укрепление рубля все равно увеличило стоимость его российского бизнеса с 2 миллиардов до 3,5 миллиарда евро. Французский Societe General (владел ранее Росбанком) уже подтвердил, что потерял около 3,3 миллиарда евро из-за ухода из России и продажи своего актива.

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У UniCredit и Raiffeisen прибыль в России растет не только за счет укрепления рубля, но и благодаря восстановлению бизнеса в стране, а также за счет репутации "более безопасной альтернативы" подсанкционным банкам для размещения там иностранной валюты. Из-за роста прибыли на российском рынке, несмотря на все попытки сократить операции в РФ, зарубежные конгломераты решают не продавать свои российские банки, опасаясь убытков.

"Все три банка настаивают на том, что продолжают искать способы ухода из страны, - пишет Bloomberg. - Но мало того, что трудно найти приемлемого покупателя, так еще санкции и государственные интересы внутри и за пределами России также являются большими и непредсказуемыми препятствиями".

Экономика,Пол Дэвис,Росбанк,Ситибанк,Райффайзенбанк Австрия,ЕС,
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