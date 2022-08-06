В Германии придумали, как обойтись зимой без российского газа

Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования.
Исследование провел немецкий экономист Рюдигер Бахман из американского Университета Нотр-Дам, а также представители мюнхенского института IFO и Боннского университета. Они пришли к выводу, что Германия должна для достижения цели вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, сократить потребление на бытовом и промышленном уровне, передает ТАСС.
Ученые уже проводили аналогичное исследование в марте, тогда в целом выводы были схожие. Экономисты лишь полагали, что сэкономить нужно большее количество тераватт-часов.
В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. Разные города предлагают свои идеи – где-то отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах, где-то решили не подсвечивать достопримечательности, а где-то – отключают фонтаны. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%. Определенные меры также приняли в МИД ФРГ, оборонном ведомстве, министерстве здравоохранения – там устанавливают на крыши солнечные батареи и наносят на окна светоотражающие пленки, чтобы внутри зданий не было слишком жарко.