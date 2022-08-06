Россия и Турция договорились о торговле в рублях

«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.