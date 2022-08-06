Россия и Турция договорились о торговле в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.
«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия и Турция подтвердили цель по доведению двусторонней торговли в год до 100 млрд долларов.
«Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли [Мехмет] Муш подписал с вице-премьером России [Александром] Новаком меморандум – своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», – сказал Эрдоган.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.