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2 часа назад

Сенат США принял пакет инициатив на $430 млрд по снижению инфляции

ТАССиещё 4

Сенат Конгресса США в воскресенье одобрил пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение властями $430 млрд. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты законодательного органа.

Сенат США принял пакет инициатив на $430 млрд по снижению инфляции
Фото: ReutersReuters

Как ожидается, Палата представителей Конгресса 12 августа прервет летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету инициатив. Президент США Джо Байден ранее заявил, что подпишет документ, если Конгресс утвердит его.

Законопроект, текст которого насчитывает 755 страниц, включает целый ряд мер, в том числе по сокращению дефицита федерального бюджета, снижению расходов граждан на здравоохранение и противодействию изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогообложения крупных корпораций, что должно частично обеспечить поступление средств, необходимых для предлагаемых программ.

Власти США рассчитывают, что все эти меры в перспективе позволят снизить инфляцию в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая Демократическая партия.

Согласно заявлению Минтруда, потребительские цены в США выросли по итогам июня на 9,1% в годовом исчислении, что является крупнейшим повышением с ноября 1981 года.

Экономика,Джозеф Байден,Минтруд России,Демократическая партия США,Сенат США,Конгресс США,
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