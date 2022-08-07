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50 минут назад

Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ

Lenta.ruиещё 1

В ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Об этом стало известно газете Wall Street Journal (WSJ).

Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ
Фото: ТАССТАСС

Как считают авторы публикации, ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — указывается в статье.

Также предсказывается, что снижение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины, и в странах Евросоюза к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», — отмечает WSJ.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европу ждет затяжной газовый кризис до 2024 года. Хотя цены на природный газ в Европе все еще ниже рекордного максимума, установленного в марте, данные показатели все равно сигнализируют о более серьезном и продолжительном разрушении экономики, отметил он.

Экономика,Хавьер Блас,ЕС,
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