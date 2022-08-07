Кабмин выделил еще 50 млрд руб. на строительство трассы М-12

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 50 млрд рублей на строительство федеральной трассы М-12 Москва - Казань, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.
"Правительство продолжает работу над развитием транспортной инфраструктуры. На создание федеральной трассы М-12 выделено еще 50 млрд рублей, что позволит обеспечить опережающее строительство этой дороги. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее правительство уже направляло средства на ускорение работ по строительству М-12. В частности, в конце июня было выделено 28 млрд рублей.
В четверг на заседании кабмина премьер-министр отметил, что современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса и повышают уровень жизни миллионов граждан, а дорога М-12 является одним из наиболее масштабных проектов в этой сфере. Он рассчитывает, что благодаря этим вложениям будут досрочно, уже в текущем году, введены в эксплуатацию участки М-12 в Московской и Владимирской областях общей протяженностью около 100 км.
Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").