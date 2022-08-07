Кабмин выделил еще 50 млрд руб. на строительство трассы М-12

"Правительство продолжает работу над развитием транспортной инфраструктуры. На создание федеральной трассы М-12 выделено еще 50 млрд рублей, что позволит обеспечить опережающее строительство этой дороги. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее правительство уже направляло средства на ускорение работ по строительству М-12. В частности, в конце июня было выделено 28 млрд рублей.

В четверг на заседании кабмина премьер-министр отметил, что современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса и повышают уровень жизни миллионов граждан, а дорога М-12 является одним из наиболее масштабных проектов в этой сфере. Он рассчитывает, что благодаря этим вложениям будут досрочно, уже в текущем году, введены в эксплуатацию участки М-12 в Московской и Владимирской областях общей протяженностью около 100 км.