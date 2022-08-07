На Украине заявили о том, что страна доживает последние месяцы

Украинская экономика, вынужденная работать в экстремальных условиях, когда страна потеряла значительные территории, а правительство одновременно вынуждено закачивать огромные ресурсы на оборонные нужды, превратилась в черную дыру, которую невозможно заткнуть никакими вливаниями иностранной помощи. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики Национальной Академии наук Украины (ИМЭ/IGE). Доклад официально будет презентован 17 августа, однако NEWS.ru ознакомился с документом заранее.

Фото: shutterstock shutterstock

На фоне непрерывно ведущихся на Западе, в первую очередь в Европе, дискуссий о том, что Украине надо помогать всем миром как военными, так и финансовыми ресурсами, сухие цифры, приводимые в докладе киевских аналитиков, обескураживают. Собранные ими данные показывают, что разговоры о «глобальной солидарности» с украинским народом в его противостоянии с превосходящим по всем параметрам противником — это, скорее, психотерапия. В реальности же все усилия международных спонсоров (иногда даже говорят о «плане Маршалла для Украины») способны лишь отодвинуть неминуемый коллапс Украины, растянуть по времени агонию, но не предотвратить смерть.

Хотя вслух это нигде официально не признаётся, главную угрозу государственности Украины несут не российские танки и ракеты, а то, что еще более ста лет назад получило название «война на истощение»: когда исход конфликта решается не на полях боя, а в кабинетах финансовых ведомств.