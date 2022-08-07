Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу Путину

Экономическая война, которая устроена Западом в отношении РФ, привела к обратному эффекту, наделив российского главу государства Владимира Путина рядом преимуществ, заявил экс-финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон. Об этом сообщает Junge Welt.

«Они [санкции]не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители <…> Российская экономика становится самодостаточной», — сказал эксперт в интервью немецкому изданию.

При этом Хадсон обратил внимание, что страны Запада сами усугубили ситуацию в экономическом секторе.

«Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу», — подчеркнул экономист.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.