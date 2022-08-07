Продолжительность экономического спада оценили

«Последние лет 40 экономическая наука говорит о том, что среднее время острой фазы экономического кризиса длилось около семи-девяти месяцев. Полгода — это минимальное из негативов острой фазы, которое можно ожидать. А все остальное будет зависеть от тех решений, которые будут приняты мировыми центральными банками, правительствами, насколько санкции уйдут на второй план, перестав влиять на европейскую экономическую активность. Если же эти решения не будут приняты, это действительно может вылиться в годы», — отметил экономист.