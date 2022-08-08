Миллионам немцев предрекли долги за отопление

Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен предрек риск роста долгов за отопление у миллионов домохозяйств в Германии. Такое заявление он сделал в разговоре с газетой Tagesspiegel.

Фото: ТАСС ТАСС

Он объяснил, что немцы не смогут оплачивать отопление из-за резкого роста цен на газ. В связи с этим он указал на необходимость усиление защиты от выселения арендаторов, а также реформы системы выплат жилищных пособий.

«Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия», — отметил Зибенкоттен.

Ранее сообщалось, что власти Германии задумались о введении квот на расход газа в стране. Проект нормирования может обойтись республике в миллиарды евро.