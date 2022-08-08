Российский газ обошелся Западу дороже поддержки Украины

В феврале — июне западные страны выделили около €7,6 млрд ($7,7 млрд) на помощь Украине из-за военного конфликта с Россией. За июль сумма помощи выросла до €11 млрд ($11,2 млрд), однако она всё ещё «на порядок меньше» тех денег, которые Запад платит за российские нефть и газ. Об этом сообщила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии на Украине Мария Репко в своей статье для издания Foreign Policy.

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Согласно расчётам Кильского института мировой экономики, который отслеживает финансовую помощь Украине, в общей сложности США и их партнёры обещали стране €31 млрд ($31,6 млрд) в виде бюджетной поддержки. Однако выплата этих денег идёт крайне медленно.

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Между тем валютные резервы страны заканчиваются. 20 июля Украина перенесла дату выплат по еврооблигациям, потому что их обслуживание стало слишком большим бременем для бюджета. Репко отметила, что валютные резервы Украины по состоянию на конец июня составили $23 млрд. Украина скоро будет на грани финансового краха, если приток помощи не удастся ускорить, добавила она.

«Скудное иностранное финансирование вынуждает Национальный банк Украины покупать государственные облигации для покрытия огромного дефицита бюджета, который достиг $4 млрд в мае и почти 6 млрд в июне», — заключила эксперт.

23 июля международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте. С показателя CCC он опустился до C. В классификации Fitch кредитный рейтинг C означает наступление «дефолта или процесса, похожего на дефолт».

Украина должна была к середине августа 2022 года выплатить внешним кредиторам порядка $20 млрд. Однако Канада, Франция, Германия, Япония, Британия, США и другие страны согласились предоставить отсрочку до конца 2023 года с возможностью продления.

Всё это время по облигациям будут начислять проценты. Максимальный размер для долларовых бумаг — $3 млрд, для облигаций в евро — €300 млн.

К окончанию отсрочки вся невыплаченная сумма дохода должна быть полностью погашена. Также Украина может выпустить новые облигации, чтобы перекрыть долг.