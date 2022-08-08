Запад придумал способ снизить зависимость от российского газа

Европейские страны планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы стать менее зависимыми от российского топлива. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak. По информации издания, чтобы воплотить планы в жизнь, потребуется 5 лет. Необходимы не только инвестиции в прокладку труб, но и дополнительные протоколы и соглашения.