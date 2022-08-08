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1 час назад

Запад придумал способ снизить зависимость от российского газа

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Европейские страны планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы стать менее зависимыми от российского топлива. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak. По информации издания, чтобы воплотить планы в жизнь, потребуется 5 лет. Необходимы не только инвестиции в прокладку труб, но и дополнительные протоколы и соглашения.

Запад придумал способ снизить зависимость от российского газа
Фото: tanap.comtanap.com

В планах — увеличить и пропускную способность трубопроводов вдвое, говорится в статье.

«Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу. Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 млрд до 24 млрд кубометров, а затем до 31 млрд кубометров рассматривается как цель, которой можно достичь с помощью инвестиций», — сообщил автор.

Создаваемый газовый коридор укрепит позиции Турции как энергетической базы, считает газета.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Европе предстоит борьба с Азией за российский сжиженный природный газ (СПГ). Энергетический кризис в странах Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

Экономика,ЕС,
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