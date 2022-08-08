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41 минуту назад

Турция перейдет на рубль в расчетах за российский газ

Лера Букина

Россия и Турция будут прибегать к использованию рубля по большей части для оплаты за газ, но вскоре планируется полный переход на нацвалюты в торговле. Об этом сообщила в понедельник турецкая газета Milliyet.

«После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», — отмечается в статье.

Весной президент РФ Владимир Путин заявил, что российский валютный рынок следует подготовить к существенному увеличению доли расчетов в национальных валютах. По словам главы государства, отказ от ненадежных валютных юрисдикций является стратегической задачей. Это позволит сохранить и нарастить объемы внешней торговли, налаживания устойчивых связей «с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией», подчеркнул Путин.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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