Литовцы массово устремились в Белоруссию за дешевыми продуктами

Жители Литвы начали активно ездить в Белоруссию с целью приобрести топливо и товары по выгодным ценам. Так, за 4 месяца безвизового режима граждане этой страны пересекли границу с Белоруссией туда и обратно 330 тысяч раз, сообщает Sputnik со ссылкой на Delfi.

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«Граждан предупреждают о возможных "провокациях и вербовке", но их больше волнует дешевое топливо и различные товары», - отмечает интернет-портал.

Власти Литвы выступают против таких действий. В этой связи они считают необходимым более четко разъяснять «угрозы» от поездок в Белоруссию, а также давать более подробное объяснение тому, что такое гражданин Литовской Республики и «в какой тяжелой ситуации оказался Вильнюс».

Правительство видит риски получения гражданами белорусского гражданства, что, в свою очередь, «поможет Лукашенко в пропагандистских целях», отмечает портал.