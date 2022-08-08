Литовцы массово устремились в Белоруссию за дешевыми продуктами

Жители Литвы начали активно ездить в Белоруссию с целью приобрести топливо и товары по выгодным ценам. Так, за 4 месяца безвизового режима граждане этой страны пересекли границу с Белоруссией туда и обратно 330 тысяч раз, сообщает Sputnik со ссылкой на Delfi.
«Граждан предупреждают о возможных "провокациях и вербовке", но их больше волнует дешевое топливо и различные товары», - отмечает интернет-портал.
Власти Литвы выступают против таких действий. В этой связи они считают необходимым более четко разъяснять «угрозы» от поездок в Белоруссию, а также давать более подробное объяснение тому, что такое гражданин Литовской Республики и «в какой тяжелой ситуации оказался Вильнюс».
Правительство видит риски получения гражданами белорусского гражданства, что, в свою очередь, «поможет Лукашенко в пропагандистских целях», отмечает портал.
Ранее в мае сообщалось, что годовая инфляция в Литве, согласно предварительным данным, составила рекордные 18,5%. Отмечалось, что в стране больше всего подорожали продукты и топливо.