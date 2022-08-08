Первый сухогруз с украинским зерном достиг порта назначения

Первый перевозящий украинское зерно турецкий сухогруз Polarnet пришвартовался в порту Дериндже неподалеку от Стамбула. Об этом сообщает телеканал TRT, пишет ТАСС.

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По информации журналистов, на борт загружены 12 тысяч тонн кукурузы, которые судно вывезло из Черноморска. Выгрузку товара начнут после проверки всей сопровождающей документации. Потом зерно отправят к месту назначения на грузовиках.

Изначально судно должно было прибыть в Дериндже в конце прошлой недели, 7 августа. На задержку повлияла непогода на море.

Напомним, что в июле Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали договоры о содействии поставкам зерна и удобрений. К 1 августа Украина частично деблокировала свои порты, чтобы начать вывоз зерна из страны — тогда в Стамбул отправился первый сухогруз Razoni, который досмотрели наблюдающие и перенаправили его в Ливан.