Первый сухогруз с украинским зерном достиг порта назначения

Первый перевозящий украинское зерно турецкий сухогруз Polarnet пришвартовался в порту Дериндже неподалеку от Стамбула. Об этом сообщает телеканал TRT, пишет ТАСС.
По информации журналистов, на борт загружены 12 тысяч тонн кукурузы, которые судно вывезло из Черноморска. Выгрузку товара начнут после проверки всей сопровождающей документации. Потом зерно отправят к месту назначения на грузовиках.
Изначально судно должно было прибыть в Дериндже в конце прошлой недели, 7 августа. На задержку повлияла непогода на море.
Напомним, что в июле Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали договоры о содействии поставкам зерна и удобрений. К 1 августа Украина частично деблокировала свои порты, чтобы начать вывоз зерна из страны — тогда в Стамбул отправился первый сухогруз Razoni, который досмотрели наблюдающие и перенаправили его в Ливан.
Ранее стало известно, что утром 8 августа из страны вышли еще два сухогруза — одно направится в Италию, а другое в Турцию.